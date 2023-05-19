Новий екстремальний позашляховик Nissan Patrol показали на перших фото та відео

Nissan Patrol Warrior підготують до важкого бездоріжжя. Позашляховику збільшать кліренс, а також встановлять спеціальні шини та обвіс.

Опубліковано фото та відео нового Nissan Patrol 2023 у виконанні Warrior. Позашляховик проходить випробування в Австралії і буде представлений цього року. Про це повідомляє сайт Carexpert.

Позашляховик збереже 5,6-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Новий Nissan Patrol Warrior буде прощальною версією цього покоління моделі нинішнього покоління. Його розробляють за участю австралійської компанії Premcar, яка допомогла створити пікап Nissan Navara Pro4X Warrior.

На відео видно, що у Nissan Patrol Warrior збільшено кліренс та встановлено позашляхові шини, а колісні арки розширено. Відсутність панорамного даху показує, що модифікація створена на базі початкового та найдоступнішого Nissan Patrol Ti. Не виключено, що в салоні будуть використані зносостійкі матеріали обробки.

Новий Nissan Patrol Warrior збереже 5,6-літровий бензиновий V8, проте його віддача невідома. У стандартній версії двигун розвиває 405 к. с., а у спортивному варіанті Nismo – 428 к. с.

Позашляховик збереже повний привід із понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Його підвіска буде доопрацьована та посилена для бездоріжжя.

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