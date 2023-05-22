Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік уперед ще до початку виробництва (фото)

Електромобіль Rolls-Royce Spectre користується величезним попитом, навіть незважаючи на ціну в $400 000. Якщо замовити авто зараз, то його доставлять тільки в 2025 році.

Попит на новий Rolls-Royce Spectre перевищив усі очікування. За першим електромобілем в історії марки вишикувалися черги, хоча його виробництво ще не почалося. Про це заявив СЕО Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвосс сайту InsideEVs.

За його словами, зараз черга за Rolls-Royce Spectre становить 15 місяців, навіть незважаючи на чималу вартість у $400 тисяч. Якщо замовити електромобіль зараз, його доставлять у 2025 році.

Електромобіль розкупили на 15 місяців уперед Фото: Rolls-Royce

Торстен Мюллер-Отвосзазначив, щоу преміальному сегменті клієнти незадоволені чергами за авто на два роки і більше – це свідчить про погане планування виробництва. Раніше в Rolls-Roy вже переглянули плани випуску моделі, щоб не допускати таких великих черг.

Нагадаємо, що електромобіль Rolls-Royce Spectre запустять у виробництво з кінця поточного року. Розкішне купе завдовжки майже 5,5 м прийшло на зміну бензиновому Rolls-Royce Wraith.

Новий Rolls-Royce Spectre оснащений двома моторами, що сумарно розвивають 585 к. с. Автомобіль вагою майже 3 тонни розганяється до 100 км/год за 4,5 с і здатний проїхати 515 км без підзарядки.

Вартість Rolls-Royce Spectre складає 400 000 доларів Фото: Rolls-Royce

Електромобіль Rolls-Royce зберігає знайомий дизайн, але більш обтічний, ніж інші моделі марки. Його салон оброблений шкірою та деревом, а за комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

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