Британці назвали найкращі нові електромобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 нових електромобілів, на які варто звернути увагу. Експерти розповіли про головні переваги та недоліки цих моделей.

Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти протестували десятки нових електромобілів, доступних на британському ринку. До рейтингу увійшли 10 моделей з відмінними характеристиками.

Загалом експерти виділили декілька плюсів та мінусів для кожної з представлених моделей. На їхню думку, саме ці фактори найкраще описують кожен з автомобілів.

Топ 10 найкращих нових електромобілів на думку експертів:

10. BMW i4

BMW i4 швидкий та приємний у керуванні Фото: BMW

Електричний седан BMW i4 пропонує чудову динаміку та великий запас ходу. Також експерти відзначили приємне керування моделі.

Плюси:

непогана динаміка;

великий запас ходу;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

висока вартість;

не такий швидкий як Tesla Model 3 Performance;

нерозвинена зарядна інфраструктура.

9. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV відрізняється високим рівнем практичності Фото: Skoda

Стильний електричний кросовер Skoda Enyaq iV відрізняється високим рівнем практичності та багатим оснащенням. Крім цього, приємно дивує вартість моделі.

Плюси:

низька вартість;

високий рівень практичності;

приємне керування.

Мінуси:

погана динаміка;

мало задоволення від водіння;

незручна інформаційно-розважальна система.

8. MG4 EV

MG4 EV пропонує багате оснащення за невисоку вартість Фото: MG

Експерти заявили, що MG4 є одним із найкращих електромобілів за співвідношенням ціна-якість. Модель пропонує багате оснащення та великий запас ходу.

Плюси:

низька вартість;

великий запас ходу;

розширена гарантія.

Мінуси:

дешеві матеріали у салоні;

неприємне керування;

незручна інформаційно-розважальна система.

7. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 відрізняється незвичайним дизайном. Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 приваблює незвичайним ретродизайном та пропонує просторий салон. Ще однією перевагою моделі є підтримка швидкого заряджання.

Плюси:

непогана шумоізоляція;

швидка зарядка;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

не такий тихий, як конкуренти;

неприємне керування;

дешеві матеріали у салоні.

6. Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo швидкий та незвичайний електромобіль Фото: Porsche

Спортивний електричний універсал підвищеної прохідності є одним із найшвидших у своєму класі. Також модель приваблює чудовою якістю складання та просторим інтер'єром.

Плюси:

непогана динаміка;

багато місця для задніх пасажирів;

якісний інтер'єр.

Мінуси:

невеликий список оснащення;

невеликий запас ходу;

невеликий багажник.

5. Kia EV6

Kia EV6 має великий запас ходу Фото: Kia

Kia EV6 може похвалитися кращим інтер'єром, ніж Hyundai Ioniq 5, а також має приємніше керування. Ще однією особливістю моделі є запас ходу понад 450 км на одному заряді.

Плюси:

великий запас ходу;

розширена гарантія;

можливість швидкого заряджання;

багато місця для задніх пасажирів.

Мінуси:

невеликий багажник;

висока вартість;

жорстка підвіска.

4. BMW iX3

BMW iX3 має приємне управління та великий запас ходу Фото: BMW

Електрокросовер BMW iX3 пропонує високий рівень практичності та відмінну інформаційно-розважальну систему. Також модель має приємне управління та великий запас ходу.

Плюси:

великий запас ходу;

зручна інформаційно-розважальна система;

оптимальна вартість.

Мінуси:

слабка динаміка;

надто гучний;

повільна заряджання.

3. Genesis GV60

Genesis GV60 комфортніше, ніж Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6 Фото: Genesis

Genesis GV60 розділяє платформу з Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, але пропонує вищий рівень комфорту. Також електрокросовер радує непоганим інтер'єром та зручною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

непоганий інтер'єр;

непогана шумоізоляція;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

невеликий багажник;

мало місця для задніх пасажирів;

камери заднього виду не завжди справляються зі своїм завданням.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3 є найпопулярнішим електрокаром у світі Фото: Tesla

Найпопулярніший електромобіль у світі пропонує великий запас ходу та багате оснащення. Крім цього Tesla Model швидко заряджається та має відмінну динаміку розгону.

Плюси:

непогана динаміка;

великий запас ходу;

високий рівень практичності;

швидке заряджання.

Мінуси:

надто гучний;

неприємне керування;

жорстка підвіска.

1. Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz сильно відрізняється від конкурентів Фото: Volkswagen

Яскравий електричний мінівен з ретродизайном сильно виділяється на тлі конкурентів. Модель має безліч унікальних особливостей, які сподобаються багатьом автолюбителям.

Плюси:

комфортна підвіска;

високий рівень практичності;

повільно дешевшає.

Мінуси:

відсутність семимісної версії;

незручна інформаційно-розважальна система;

невеликий запас ходу.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші міфи про електромобілі та розповіли, чому варто перестати вірити в них