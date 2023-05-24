Презентований найдорожчий і найнезвичніший електричний Volvo за 400 000 євро (фото)

Candela C-8 Polestar оснащений 102-сильним двигуном і здатний підтримувати швидкість 35 км/год. Батарея на 69 кВт∙год від електрокара Polestar 2 забезпечує запас ходу 105 км.

У Швеції презентували електричний катер Candela C-8 Polestar. Ексклюзивну модель оцінили у 400 000 євро, а перші екземпляри доставлять замовникам у червні 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Polestar.

Катер на підводних крилах може підтримувати крейсерську швидкість 35 км/год. Фото: Polestar

Катер Candela C-8 розроблений за участю фахівців Volvo та його електричного підрозділу Polestar. Його навіть можна купити через онлайн-магазин Polestar.

Запас ходу катера складає 105 км Фото: Polestar

Новий Candela C-8 Polestar – невеликий катер на підводних крилах. Електродвигун потужністю 102 к. с. (75 кВт) забезпечує крейсерську швидкість 35 км/год (22 вузли).

Акумуляторна батарея ємністю 69 кВт∙год запозичена у електромобіля Polestar 2. Запас ходу становить 105 км – у 2-3 рази більше, ніж в аналогічних катерів. Економити заряд допомагає комп'ютерне керування підводними крилами. Зарядні пристрої для катера також постачає Polestar.

Внутрішнє оздоблення знайоме з електромобілів Polestar Фото: Polestar Усередині передбачена каюта з диванами Фото: Polestar

Вплив Polestar відчувається і в інтер'єрі Candela C-8 — оздоблення таке саме, як у салоні шведських електромобілів. У катері встановили три крісла, також передбачено каюту з диванами.

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