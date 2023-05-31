Зміниться до невпізнання: нову Skoda Octavia показали на перших зображеннях

Зовнішність Skoda Octavia 2026 буде виконана у новому фірмовому стилі. Вперше у своїй історії модель стане електричною.

Skoda готується радикально оновити свою лінійку. Однією з нових моделей стане нова Skoda Octavia п'ятого покоління. Її мають представити лише у 2026 році, але до інтернету вже потрапили перші рендери моделі. Їх опублікували на сайті Auto.cz.

Зображення було створено на основі єдиного офіційного рендеру Skoda Octavia. На ньому показана версія у кузові універсал.

Skoda Octavia вперше стане електрокаром Фото: auto.cz

Дизайн Skoda Octavia 2026 кардинально зміниться і буде витриманий у стилістиці концепт-кара Skoda Vision 7S. В авто тоненькі фари та ліхтарі, а також чорна вставка на місці решітки радіатора.

Подробиць про нову модель поки що небагато. Заявлено, що нова Skoda Octavia сягатиме близько 4,7 м завдовжки. Об'єм багажника універсала складе близько 600 л.

Також відомо, що нова Skoda Octavia стане електромобілем або принаймні отримає електричну версію. Швидше за все, модель побудують на платформі МЕВ+, а її запас ходу складе не менше 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda показала офіційні зображення нових Kodiaq та Superb. Обидві моделі дебютують у 2023 році.

Також ми писали, що Skoda готує бюджетний електрокросовер за 25 000 євро.