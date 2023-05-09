Skoda готує бюджетний електрокросовер за 25 000 євро: зображення та подробиці

Найдешевший електромобіль Skoda буде компактним міським кросовером завдовжки 4,1 м. Запас ходу авто складе близько 450 км.

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У лінійці Skoda з'явиться компактний та недорогий електрокросовер. Його презентують у 2025 році і він коштуватиме від 25 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.

Кросовер Skoda стане однією з шести електричних моделей, які чеська компанія представить до 2026 року. Раніше у Skoda показали рендер моделі та на його основі створили її зображення.

Skoda представила рендер моделі Фото: Skoda

У кросовера високий капот, довгасті фари та мускулисті розширені колісні арки. Дверні ручки виконані висувними.

Електромобіль Skoda буде побудований на спрощеній платформі MEB Entry, а його довжина становитиме близько 4,1 м. Він стане наступником Skoda Kamiq, який, найімовірніше, знімуть із виробництва. Розробники обіцяють просторий салон, за мірками В-класу, та великий багажник.

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Близькими родичами електрокара стануть новий Volkswagen ID.2 та кросовер Cupra Urban Rebel. Усі три моделі випускатимуть в Іспанії.

Для здешевлення кросовер Skoda оснастять літій-залізо-фосфатною батареєю. Запас ходу електрокара становитиме близько 450 км.

Раніше Фокус розповідав, що Skoda підготувала більш доступного конкурента Tesla.

Також ми писали, що Skoda випустить електрокросовер із запасом ходу 500 км.