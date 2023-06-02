Нову Tesla Model 3 2024 розсекретили незадовго до прем'єри (фото)
Оновлена Tesla Model 3 запропонує не лише інший дизайн, а й покращені характеристики. Також електромобіль може стати дешевшим шляхом нового виробничого процесу.
Оновлену Telsa Model 3 можуть представити вже у червні. Дизайнери показали, як може виглядати новий електромобіль. Подробиці про авто розповіли на сайті AutoExpress.
Оновлена Tesla Model 3 Project Highland отримає більш лаконічний дизайн. На передньому бампері більше не буде протитуманних фар.
Спереду також з'являться тонші фари. Їх можна було помітити на знімку тестового прототипу.
Інтер'єр електромобіля не залишиться без змін. Tesla Model 3 може отримати панель приладів від електрокросовера Model X. Нинішнє покоління моделі пропонує лише центральний дисплей.
Замість селектора передач, встановленого на кермо, оновлена Tesla Model 3 дозволить вибирати передачу через центральний дисплей. Це вдалося помітити на одному з тестових автомобілів.
Для електромобіля переглянуть матеріали для внутрішнього оздоблення. Дерево замінять на тканинні вставки, а також запропонують нові сидіння.
Відомо, що нова Tesla Model 3 стане потужнішою та швидшою. Запас ходу електрокара збільшать приблизно до 640 км у версії Long Range.
Завдяки новому виробничому процесу, оновлена Tesla Model 3 може стати дешевшою. З чуток, модель подешевшає приблизно на 20%.
Раніше Фокус повідомляв, що блогери вирішили перевірити, наскільки швидше стане електромобіль Tesla Model 3, якщо зняти майже весь кузов.