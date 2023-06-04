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Українець став одним із перших власників ексклюзивного Bugatti за $10 мільйонів (фото)

Фото: Bugatti | Усього випущено лише 10 Bugatti Centodieci

Усього випустили лише 10 суперкарів Bugatti Centodieci. Одним із власників такого автомобіля став Кріштіану Роналду.

Одним із покупців рідкісного суперкара Bugatti Centodieci став українець. Ексклюзивне лімітоване авто обійшлося в 10 мільйонів доларів. Про це стало відомо сайту "ТопЖир".

Як відомо, всього зібрано лише 10 купе Bugatti Centodieci. Одним із власників такого суперкара є Кріштіану Роналду — нещодавно він показав своє авто в Мадриді.

Замовником Bugatti Centodieci називають українця Михайла Романенка
Фото: topgir.com.ua

За даними журналістів "ТопЖиру", купити Bugatti Centodieci вирішив бізнесмен із Чернівців Михайло Романенко (Mykhailo Romanenko). 35-річний українець є великим власником криптовалюти і став одним із засновників корпорації Danvel Group, яка займається управлінням активами приватних інвесторів і венчурних фондів. Його статок оцінюють у $1,5 мільярда.

Дизайн Bugatti Centodieci виконаний у стилістиці 90-х років
Фото: Bugatti

Примітно, що партнер Михайла Романенка з Danvel Group, Назар Бабенко, раніше також придбав надзвичайно дорогий Bugatti, але іншої моделі — купе Divo за 9 мільйонів доларів.

Bugatti Centodieci, характеристики й особливості суперкара

Новий Bugatti Centodieci — лімітований суперкар, присвячений 110-річчю бренду. Його дизайн виконаний у стилістиці культового Bugatti EB110 1992 року, а салон оздоблений шкірою та карбоном.

Салон авто оброблений шкірою та карбоном
Фото: Bugatti

Centodieci побудований на базі Bugatti Chiron, проте потужність його 8,0-літрового W16 підняли до 1600 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 380 км/год.

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