Новий BMW M5 2024 вперше помітили на дорогах (фото)
Новий BMW M5 вперше в історії стане гібридом, що заряджається. Потужність його силової установки становитиме близько 800 к. с.
У Німеччині помітили BMW M5 нового покоління. Спортивний седан проходить випробування на автодромі Нюрбургрінг та буде представлений у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий BMW M5 закритий камуфляжем, але його дизайн все ж таки можна розглянути. Від представленого нещодавно стандартного BMW 5 Series 2023 спортивна версія відрізняється обвісом, зміненими бамперами та невеликим спойлером на кришці багажника.
Салон BMW M5 оброблений шкірою. Седан отримав спортивне кермо та ковшеподібні сидіння.
BMW M5 2024 збереже 4,4-літровий V8 твін-турбо під капотом, але його доповнять електродвигуном. Вперше в історії заряджений седан стане гібридом, що заряджається.
Силова установка буде запозичена у флагманського кросовера BMW XM. Для цієї моделі її пропонують у версіях на 653 та 748 к. с., але в BMW M5 потужність збільшать приблизно до 800 к. с. (Нагадаємо, у нинішньої моделі — 625 к. с.). Седан буде повнопривідним і зможе проїхати кілька десятків кілометрів на електротязі.
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