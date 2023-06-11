У Києві помітили ексклюзивний тюнінгований суперкар Ferrari (фото)

Чотиримісний Ferrari 612 Scaglietti випускали з 2004 по 2011 роки і всього зібрали трохи більше 3000 автомобілів. 540-сильний суперкар здатний розвинути 320 км/год.

У Києві сфотографували унікальний суперкар Ferrari 612 Scaglietti 2008 року. Купе отримало ексклюзивний тюнінг. Знімки авто з'явилися на сторінці topcars_ua в Instagram.

Ferrari 612 Scaglietti оснащений 540-сильним V12 Фото: Topcars UA

Доопрацювання для авто підготували фахівці італійського ательє Imola Racing. Такі тюнінговані суперкари Ferrari — велика рідкість, і в Україні зареєстровано лише одне подібне купе.

Тюнінг Ferrari 612 Scaglietti від Imola Racing включає карбонові аеродинамічний обвіс та спойлер на кришці багажника. Крім того, встановлені спеціальні золотисті колісні диски.

У авто ексклюзивні жовті колісні диски Фото: Topcars UA

Ferrari 612 Scaglietti — спортивно-туристичне купе, яке випускалося з 2004 по 2011 роки. Загалом зібрано трохи більше 3000 таких авто.

Елегантний дизайн Ferrari 612 Scaglietti розроблений у відомому ательє Pininfarina під керівництвом стиліста Кена Окуями. Від побратимів модель відрізняється чотиримісним салоном та великим багажником.

Суперкар отримав карбонові обвіс та спойлер Фото: Topcars UA

Суперкар Ferrari оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 540 к. с. і пропонувався з 6-ступінчастою механічною або роботизованою КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4 секунди і розвиває 320 км/год.

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