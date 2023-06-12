Іржаві раритети: на аукціон виставили покинуту колекцію дуже дорогих Ferrari (фото)

Про колекцію Ferrari ніхто не знав, доки ураган не зруйнував ангар, у якому зберігалися автомобілі. Деякі суперкари проржавіли, але їхня ціна перевищує 2 мільйони доларів.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили вражаючу колекцію Ferrari. З молотка підуть 20 суперкарів різних років випуску загальною вартістю понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Найдорожчим у колекції вважають Ferrari 275 GTB/6C Фото: RM Sotheby's

Суперкари Ferrari зберігалися у Флориді з 1990 року. Про колекцію ніхто не чув, доки ангар з авто не був зруйнований ураганом "Чарлі" у 2004 році. Частина машин постраждали, але більшість все-таки уціліли. Після урагану колекцію перемістили до спеціального павільйону у штаті Індіана, де вони зберігалися до наших днів.

Найдорожчим у колекції вважається гоночний Ferrari 275 GTB/6C 1965 року. За іржаве 300-сильне купе планують отримати від 2 до 2,5 мільйонів доларів.

Розбитий Ferrari 500 Mondial Spider оцінили у 1,6 млн доларів Фото: RM Sotheby's

У 1,7-2,3 мільйона доларів оцінили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 року, що належав королю Марокко Мохаммеду V. А рідкісний Ferrari 500 Mondial Spider 1954 хочуть продати за 1,6 млн доларів, навіть незважаючи на те, що від нього залишилася купа металобрухту.

Цінними вважаються Ferrari 410 Superamerica 1956, гоночний Ferrari 250 GT/L 1964 і Dino 206 GT 1968 — вони також коштують не менше мільйона доларів. Недешевими є і два купе Ferrari Daytona — їхня ціна становить мінімум 500 000 доларів.

Ferrari 250 GT Coupe Speciale короля Марокко Ferrari 410 Superamerica 1956 року Ferrari 275 GTS 1965 року Ferrari 250 GT/L 1964 року Ferrari 330 GT 1965 року Ferrari Dino 206 GT 1968 року Ferrari 365 GT 2+2 1969 року Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 року Ferrari 512 BB 1978 року Ferrari Testarossa 1991 року

Крім того, в колекції зібрано відразу три Ferrari 330 різних років випуску, два Ferrari 365, кабріолет Ferrari 275 GTS. Пізнішу епоху представляють Ferrari 308, пара суперкарів 512 BB і купе 400 70-х, а найновіше авто в колекції — купе Ferrari Testarossa 1991 року.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили єдиний у своєму роді лімузин Ferrari.

Також ми писали, що в Україні знайшли покинутий позашляховик Lamborghini 80-х.