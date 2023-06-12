Новий кросовер Toyota C-HR 2024 показали на першому офіційному відео

Кросовер Toyota C-HR збереже яскравий виразний дизайн із клиноподібним профілем. Модель запропонують виключно у гібридних версіях.

З'явився перший офіційний тизер Toyota CHR другого покоління. Компактний кросовер презентують 26 червня і надійде у продаж до кінця року. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Передсерійний концепт-кар Toyota C-HR Фото: Toyota

На відео тільки показали задню частину Toyota C-HR 2024 з тоненькими ліхтарями на всю ширину кузова та спойлером на даху. Втім, нещодавно кросовер бачили на випробуваннях і, незважаючи на камуфляж, удалося частково розглянути його дизайн.

Нова Toyota C-HR мало відрізнятиметься від торішнього передсерійного концепт-кара. У нього гранений дизайн з клиноподібним профілем, вираженим "носом" і тоненькими діодними фарами. У подібному стилі виконані нова Toyota Prius та електрокросовер bZ4X.

Кросовер Toyota C-HR 2024 збудують на модульній платформі TNGA і він дещо підросте у розмірах. Очікується, що модель другої генерації буде доступна виключно у гібридних версіях.

Силові установки запозичать у Prius, а їхня потужність складе від 140 до 223 к. с. У лінійці будуть версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус розповідав про новий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який презентують цього року.

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