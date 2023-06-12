General Motors показали яскравого та недорогого суперника Tesla із запасом ходу 600 км (фото)

Новий Buick Electra E4 – електричний купе-кросовер з елегантним дизайном. Модель запропонують у версіях з переднім та повним приводом потужністю до 287 к. с.

Опубліковано перші офіційні фото Buick Electra E4. Презентація електричного кросовера відбудеться найближчим часом. Перші подробиці новинки розкрили на сайті General Motors.

У кросовера похилий аркоподібний дах Фото: General Motors

Новий Buick Electra E4 стане більш стильною та динамічною альтернативою електрокару Electra E5. Основним конкурентом кросовера стане Tesla Model Y, причому модель від General Motors буде дешевшою (30 000 – 40 000 доларів). Її складання налагодять у Китаї.

Електромобіль Buick Electra E4 – купе-кросовер із елегантним дизайном. У нього плавні форми кузова, похилий аркоподібний дах і спойлер на даху. Виражений "ніс" узгоджується з тоненькими діодними фарами, а дверні ручки виконані висувними. В обробці активно використовували хром.

На вибір запропонують версії потужністю від 204 до 287 к. с. Фото: General Motors

Кросовер Buick Electra E4 побудований на платформі Ultium як Chevrolet Equinox та Cadillac Lyriq. У нього хороша аеродинаміка та низький (0,287) коефіцієнт лобового опору.

Розміри Buick Electra E4:

довжина – 4818 мм;

ширина – 1912 мм;

висота – 1581 мм;

колісна база – 2954 мм.

На передній панелі встановлено великий 30-дюймовий дисплей Фото: General Motors

У салоні Buick Electra E4 на передній панелі встановлений 30-дюймовий дисплей. Колір підсвічування можна змінювати – доступні 120 різних відтінків. Оснащення включає панорамний дах, навігацію та бездротову зарядку для смартфонів.

Новий Buick Electra E4 запропонують у передньопривідних версіях потужністю 204 та 245 к. с., а також у повнопривідній 287-сильній модифікації. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Оснащення включає панорамний дах Фото: General Motors

Електромобіль Buick буде доступний з батареями на 68 та 80 кВт∙год. Запас ходу поки що не розголошують, але у спорідненого Buick Electra E5 з такими ж силовими установками він становить від 545 до 620 км. Легший (2160 кг) Electra E5 зможе проїхати більшу відстань без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися доступні електрокросовери Chevrolet із запасом ходу 500 км.

Також ми писали, що до нашої країни привезли недорогі комерційні електрокари від General Motors.