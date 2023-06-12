Чекали 4 роки: стала відома дата старту виробництва електропікапа Tesla Cybertruck

Перші серійні Tesla Cybertruck вручать замовникам у вересні. Щорічно планують випускати по 375 тисяч електричних пікапів.

Електромобіль Tesla Cybertruck нарешті надійде у виробництво з кінця серпня цього року. Про це стало відомо журналістам сайту Electrek.

За їхніми даними, під кінець літа з конвеєра підприємства у Техасі зійдуть пікапи Tesla Cybertruck першої пробної серії. У Tesla називають їх Release candidate ("пробна версія") — за аналогією з комп'ютерними програмами.

Пробну партію Tesla Cybertruck зберуть наприкінці серпня Фото: Tesla

Ці електрокари Tesla Cybertruck ідентичні серійним, але у продаж не надійдуть – їх перевірятимуть на наявність виробничих дефектів.

На кінець вересня заплановано офіційну презентацію серійного Tesla Cybertruck з врученням перших автомобілів замовникам. Швидше за все це буде закритий івент тільки для співробітників Tesla та інсайдерів.

Повноцінне масове виробництво Tesla Cybertruck стартує на початку жовтня. Стало відомо, що його планові обсяги – 375 тисяч пікапів на рік. Втім, не виключено, що складальне підприємство в Техасі не одразу вийде на таку потужність.

Раніше Ілон Маск заявляв, що щороку випускатимуть від 250 000 до 500 000 Tesla Cybertruck. Нагадаємо, що електропікап вже зібрав 1,5 мільйона замовлень з моменту дебюту першого прототипу у 2019 році. Шлях моделі до конвеєра зайняв 4 роки.

Раніше на американських дорогах вже бачили фінальні прототипи Tesla Cybertruck, ідентичні до серійної моделі. До того ж, розсекретили салон пікапа.

Також Фокус писав, що оновлений автомобіль Tesla Model 3 розсекретили до прем'єри.