Від творця Ferrari та McLaren: представлено аеротаксі з рекордним запасом ходу (відео)

Дизайн Autoflight Prosperity I розробив відомий автомобільний стиліст Френк Стівенсон. Повітряне таксі розраховане на 5 осіб та розвиває 200 км/год.

Китайська компанія Autoflight опублікувала офіційні фото аеротаксі Prosperity I. Літальний апарат вперше покажуть публіці на авіашоу в Ле Бурже 19 червня. Про це повідомляє сайт виробника.

Аеротаксі здатне пролетіти 250 км без підзарядки Фото: Autoflight

Autoflight Prosperity I – електричний безпілотник вертикального зльоту та посадки (eVTOL). Він важить 2 тонни та оснащений відразу 11 пропелерами.

Салон розрахований на 5 осіб Фото: Autoflight

Його зовнішній вигляд розробив знаменитий британський стиліст Френк Стівенсон – саме його перу належить дизайн BMW X5 першого покоління, Ferrari F430 та FXX, Maserati MC12, GranTurismo та Quattroporte. Останнім часом він працював на McLaren і створив суперкар P1, 570S і 720S.

Повітряне таксі розраховане на 5 пасажирів. У його кабіни велика площа скління, а в обробці використані шкіра та м'який пластик.

Аеротаксі пересувається повністю автономному режимі. Максимальна швидкість польоту складає 200 км/год. На випробуваннях Prosperity I продемонстрував рекордний для подібних літаючих апаратів запас ходу – 250 км.

Раніше Фокус повідомляв, що нестандартні таксі, що літають, розробляє і концерн Stellantis.

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