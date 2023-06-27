У Литві організували доставку продуктів на безпілотних авто (фото)
Безпілотні авто почали працювати в службі доставки покупок із супермаркету у Вільнюсі. Вони здатні розвинути швидкість до 25 км/год і перевозити до семи замовлень одночасно.
У Вільнюсі стартував цікавий проект із доставки продуктів із супермаркетів. Замість кур'єрів їх привозитимуть безпілотні автомобілі. Про це повідомляє литовський сайт LRT.
Вільнюс став першим європейським містом, де запрацювала безпілотна доставка продуктів. Раніше аналогічні проєкти втілили в життя у США та Китаї.
Ініціатором використання автономного транспорту стала служба доставки LastMile (аналог Glovo і Bolt Food). На етапі випробувань три безпілотних авто протягом двох місяців виконуватимуть замовлення клієнтів однієї з мереж супермаркетів. Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток.
У проекті задіяні безпілотні авто естонської компанії Clevon. Вони здатні розвинути 25 км/год і можуть узяти одночасно до семи замовлень (вони зберігаються в окремих відсіках, що замикаються).
Безпілотні електромобілі Clevon оснащені набором камер і датчиків. Під час випробувань на вулицях Вільнюса за ними в режимі реального часу стежать оператори.
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