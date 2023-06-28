В Україні невдовзі з'явиться новий Mitsubishi Outlander: подробиці та характеристики (фото)

Mitsubishi Outlander змінився зовні і став більшим. Кросовер пропонують у варіантах на 5 і 7 місць і випускають у бензиновій і гібридній версіях.

Найближчим часом на українському ринку має з'явитися новий Mitsubishi Outlander четвертого покоління. Один із перших офіційних автомобілів вдалося сфотографувати журналісту Фокуса.

Кросовер Mitsubishi Outlander четвертої генерації випускають з кінця 2021 року і в Україну вже неофіційно ввозять вживані авто цієї моделі.

Кросовер став виразнішим на вигляд Фото: Тарас Брязгунов

Mitsubishi Outlander 2023 побудований на платформі нового Nissan X-Trail, але дещо більший за побратима за габаритами — 4710 мм в довжину і 1862 мм в ширину. Дизайн кросовера кардинально змінився і став агресивнішим та виразнішим. У авто високий капот, рельєфні боковини і "двоповерхова" оптика.

Збільшені розміри дали змогу зробити новий Mitsubishi Outlander просторішим. Модель запропонована у версіях на 5 і 7 місць. У салоні поліпшено матеріали оздоблення і з'явилася віртуальна панель приладів.

Модель випускають у бензиновій і гібридній версіях Фото: Тарас Брязгунов

Конкретно цей Mitsubishi Outlander 2023 оснащений 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 184 к. с. і варіатором. Крім того, в лінійці залишився гібрид Mitsubishi Outlander PHEV, який можна підзарядити, — його потужність зросла до 248 к. с., а запас ходу на електротязі збільшено до 87 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у Mitsubishi Outlander незабаром з'явиться потужна спортивна версія.

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