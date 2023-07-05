Флагманський кросовер Chery за $21 500 може з'явитися в Європі (фото, відео)

Chery Tiggo 9 — 4,8-метровий сімейний кросовер, доступний у версіях на 5 і 7 місць. Поряд із бензиновою модифікацією запропонують гібрид.

Новий Chery Tiggo 9 вирушив у європейське турне. Флагманський кросовер китайського бренду днями сфотографували в Парижі, а до цього його бачили в Італії, Люксембурзі та Швейцарії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Раніше китайський кросовер відвідав Італію Фото: скриншот / YouTube

Цілком можливо, що незабаром кросовер Chery Tiggo 9 з'явиться на європейському ринку. Не виключено, що в деяких країнах його запропонують під італійським брендом DR Automobiles, як молодші Chery Tiggo 8 і Tiggo 4.

Новий Chery Tiggo 9 — великий сімейний кросовер завдовжки 4820 мм при колісній базі в 2820 мм. У нього виразний дизайн з величезною решіткою радіатора і рельєфними боковинами.

Chery Tiggo 9 у Люксембурзі Фото: CarNewsChina

Поки що концерн Chery виводить на європейський ринок моделі брендів Omoda і Jaecco. Вони незабаром з'являться в Іспанії, Італії та Німеччині.

Модель запропонована у версіях на 5 і 7 місць. У салоні на передній панелі встановлено два великі дисплеї.

Кросовер Chery Tiggo 9 дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 254 к. с. Дещо пізніше з'явиться гібридна модифікація, і саме вона має більше шансів з'явитися в Європі. Ціна Chery Tiggo 9 в Китаї стартує з 152 900 юанів ($21 500).

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї показали рамний позашляховик вартістю від $16 600.

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