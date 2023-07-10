У Hyundai презентували доступний кросовер за $7200 із заводським ГБО (фото)

Кросовер Hyundai Exter сягає 3,8 м у довжину та є чотиримісним. Модель оснащують економічним 1,2-літровим двигуном.

В Індії офіційно представлений новий Hyundai Exter. Субкомпактний кросовер надходить у продаж за ціною від 7200 . Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Кросовер оснащений 1,2-літровим мотором Фото: Hyundai

Hyundai Exter 2023 виконаний у фірмовому гранованому стилі та нагадує нещодавно представлену модель Mufasa. У нього розширені крила, високий капот і "двоповерхова" передня оптика.

Кросовер Hyundai випускатимуть в Індії, але вже анонсовано експорт в інші країни. Автомобіль побудований на платформі моделі i10 і в ієрархії марки зайняв нішу між моделями Hyundai Casper і Venue.

Довжина авто становить лише 3815 мм Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Exter 2023:

довжина — 3815 мм;

ширина — 1710 мм;

висота — 1631 мм;

колісна база — 2450 мм;

кліренс — 185 мм.

Цифрова панель приладів встановлена вже в базовій версії Фото: Hyundai

Салон Hyundai Exter 2023 є чотиримісним. Всередині встановлено цифрову панель приладів і 8,0-дюймовий тачскрин. Базова комплектація також включає кондиціонер, ABS і 6 подушок безпеки.

У топовій версії за 12 100 доларів є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, люк, навігація, бездротова зарядка для смартфонів і навіть вбудований відеореєстратор.

Салон Exter є чотиримісним Фото: Hyundai

Новий Hyundai Exter оснащують 1,2-літровим бензиновим двигуном. Він розвиває 83 к. с. у бензиновій версії та 69 к. с. — із заводським ГБО. На вибір запропоновані 5-ступінчасті механічна та роботизована КПП. Середня витрата бензину становить 5,1-5,2 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готують свій найшвидший електромобіль потужністю 600 к. с.

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