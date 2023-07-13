Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: майже електромобіль

Новий Nissan Qashqai отримав доволі нестандартну гібридну версію e-Power. Фокус дізнався, чим вона відрізняється від бензинового варіанту моделі, вивчив особливості її експлуатації та визначив витрату пального в реальних умовах.

Цей Nissan Qashqai 2023 отримав "зелені" номери для електромобілів, проте оснащений бензиновим двигуном. Він є найпотужнішою версією моделі, але при цьому і найбільш економічною. На тесті Фокуса — новий Nissan Qashqai e-Power.

Nissan розширює свою гібридну лінійку e-Power. Електрифіковані версії з'явилися у Nissan X-Trail і Qashqai і, по суті, замінили дизельні модифікації кросоверів.

На трасі кросовер витрачає менше 5 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Як розпізнати новий Nissan Qashqai e-Power

Новий Nissan Qashqai e-Power складно відразу відрізнити від бензинового побратима. У нього такий самий стильний і сучасний дизайн із великим кутом нахилу лобового скла, V-подібною решіткою радіатора і стрілоподібними світлодіодними фарами. Гібрид видають тільки написи e-Power на кузові, дещо інші логотипи Nissan і глянцева накладка на радіаторній решітці.

Тестове авто в топовій версії Tekna+ впізнається за 19-дюймовими дисками (замість стандартних 18-дюймових) і двокольоровим забарвленням із чорним дахом.

Гібрид видають написи e-Power на кузові Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Nissan Qashqai e-Power:

довжина — 4425 мм;

ширина — 1835 мм;

висота — 1625 мм;

колісна база — 2665 мм;

кліренс — 175 мм.

Якісно та сучасно — салон Nissan Qashqai e-Power

Заглянемо в салон Nissan Qashqai e-Power. Матеріали оздоблення на висоті, як і у всіх Qashqai третього покоління — в цьому плані модель зробила стрибок порівняно з попередником. У Tekna+ якісна м'яка шкіра типу Nappa поєднується з деревом і чорними лакованими вставками.

Nissan Qashqai 2023 отримав збільшений сенсорний дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Nissan Qashqai e-Power таке саме, як і в бензинового побратима, а от джойстик трансмісії в електрифікованої версії особливий — більш компактний. Крім того, гібрид видає кнопка вибору електричного режиму.

Віртуальний щиток приладів на перший погляд здається знайомим, але на місці тахометра — індикатор використовуваної потужності мотора. Графіку приборки можна змінювати — вибрати класичні циферблати або ж більш модерний дизайн. Дані проектуються і на лобове скло.

Центральний тачскрін розташований високо і розташований на рівні очей, що дає змогу менше відводити очі від дороги. У Nissan Qashqai 2023 року екран став більшим (12,3 дюйма в діагоналі), а кнопки аудіосистеми розмістили нижче. Вони великі та зручні в користуванні на дотик, а от деякі перемикачі клімату дрібнуваті.

Замість тахометра на панелі приладів з'явився покажчик потужності мотора Фото: Тарас Брязгунов Графіку приладової панелі можна змінити Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розміщена бездротова зарядка для смартфона, а ось USB-роз'ємів тут немає — вони заховані у відсіку під підлокітником і для підключення телефону доводиться протягувати кабель звідти. Зате сам бокс місткий і є непоганим доповненням до бардачка.

Чи змінився внутрішній простір у Nissan Qashqai e-Power

Діапазону регулювань водійського крісла і рульової колонки цілком достатньо, щоб підібрати зручне положення за кермом. У Tekna+ сидіння отримали не тільки електропривод (з пам'яттю налаштувань для водія), а й масаж. Це вельми доречно в далеких поїздках, хоча крісла Nissan Qashqai комфортабельні та з хорошою бічною підтримкою, а тому після кількох годин їзди спина не втомлюється.

Посадка за кермом не дуже висока. До оглядовості питань немає — вона у Qashqai хороша, тим паче, що у Qashqai e-Power є і камери по колу.

На другому ряду достатньо місця для пасажирів зростом до 185 см Фото: Тарас Брязгунов Передні сидіння пружні і непогано утримують спину Фото: Тарас Брязгунов

На другому ряду простір такий самий, як і в бензиновій версії. Місце для ніг цілком пристойне, за мірками кросоверів С-класу, та й над головою запас достатній для людей зростом до 185 см. Для задніх пасажирів передбачені вентиляційні дефлектори і USB-порти.

Гібрид Nissan Qashqai e-Power має дещо менший багажник, ніж бензинова версія, що продиктовано особливостями силової установки. Хоча він все одно більший, ніж у Qashqai минулого покоління — 479 л (436 л — із сабвуфером). Також у e-Power немає дворівневої підлоги. Двері багажника в Tekna+ отримали електропривод із сенсором відчинення.

Об'єм багажника Nissan Qashqai e-Power становить 436-479 л, залежно від версії Під підлогою заховані запаска і сабвуфер

Комплектація Nissan Qashqai e-Power

Звісно, новий Nissan Qashqai e-Power у топовій версії Tekna+ оснащений багато — електропакет, панорамний дах, камери кругового огляду, навігація, потужна акустика Bose.

Утім, і найдоступніший гібрид Nissan Qashqai у варіанті Accenta не можна назвати "порожнім" — є безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, датчики світла і дощу, підігріви керма і крісел.

Скринька для рукавичок Nissan Qashqai середніх розмірів USB-роз'єми заховані в боксі під переднім підлокітником Окремі USB-порти є і у задніх пасажирів

Ну а набір систем безпеки є обов'язковим для всіх Nissan Qashqai — 7 подушок, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків, контроль "сліпих" зон і втоми водія.

Нетиповий гібрид

Силова установка Nissan Qashqai e-Power не така, як у більшості гібридів на ринку. Першою скрипкою тут є 190-сильний електромотор. А ось 1,5-літровий бензиновий турбодвигун на 156 к. с. служить генератором — виробляє електроенергію. Він працює на стабільних обертах і не дуже-то й чутний.

1,5-літровий турбомотор Nissan Qashqai e-Power не з'єднаний з колесами Фото: Тарас Брязгунов

Оскільки бензиновий мотор не обертає колеса, то кросовер і отримав "зелені" номери для електрокарів. По суті, перед нами електромобіль Nissan, який не потрібно заряджати.

Характер авто багато в чому залежить від обраного режиму їзди. У Normal і Sport електромотор чуйний і демонструє швидкі реакції. Тяги більш, ніж достатньо — у розпорядженні 330 Н∙м обертального моменту. Спринт до 100 км/год займає 7,9 с і впевнений розгін триває приблизно до 130-140 км/год. Ще жоден Qashqai не був настільки швидким.

У гібридній установці e-Power головну роль відіграє електромотор

Водночас в економному режимі мотор стає "сонним" — реакції на натискання газу стають занадто повільними і, приміром, для обгону вантажівки на трасі необхідно добряче притопити педаль. Втім, цей режим все ж створений для міста.

Разом з тим, гібрид Nissan вражає своєю економічністю. Заявлена витрата пального становить 5,2 л/100 км у міському циклі та 5,1 л/100 км — у заміському. До того ж, можна проїхати кілька кілометрів на електротязі.

Від бензинової моделі кросовер відрізняється накладкою на решітці радіатора Фото: Тарас Брязгунов

У нас на трасі вийшло навіть 4,8-4,9 л/100 км за швидкості 100-110 км/год, а в місті витрата пального Nissan Qashqai e-Power від 4,6 до 6,5 л/100 км, залежно від умов і обраного режиму їзди. Для 500-кілометрової подорожі на гібриді нам вистачило і половини бензобака.

Як керується гібрид Nissan Qashqai

В управлінні новий Nissan Qashqai e-Power мало чим відрізняється від бензинової моделі. Він добре маневрує, його кермо легке і точне, але не найінформативніше.

Nissan Qashqai e-Power є найпотужнішим і найшвидшим у лінійці моделі Фото: Тарас Брязгунов

Слід зазначити, що гібрид Nissan Qashqai доступний лише з переднім приводом. Водночас, старший брат Nissan X-Trail e-Power може бути і повнопривідним.

Підвіска справляється з більшістю дорожніх нерівностей і навіть з 19-дюймовими дисками їзда комфортабельна. У салоні набагато тихіше, ніж у Qashqai минулого покоління, хоча більше шумоізоляції в днищі не завадило б.

Гальма Nissan Qashqai e-Power забезпечені функцією рекуперації, причому її інтенсивність можна вибирати. Крім того, доступний режим e-Pedal, в якому можна їздити, не натискаючи педаль гальма. Якщо відпустити газ, то авто починає швидко і вельми різко сповільнюватися.

Nissan Qashqai e-Power запропонований тільки з переднім приводом Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Nissan Qashqai e-Power

Гібрид Nissan Qashqai відчутно дорожчий за бензинову версію. Ціни стартують з 1 452 830 гривень за варіант Accenta, а топовий Tekna+ обійдеться в 1 770 870 гривень. Утім, гібридні кросовери інших виробників на нашому ринку співставні за ціною.

Вердикт Фокуса

Новий Nissan Qashqai e-Power має переваги електромобілів (велика тяга, тихий і чутливий мотор), але при цьому позбавлений основних їхніх недоліків — малого запасу ходу і необхідності заряджати батарею. Це найшвидший і найекономічніший Nissan Qashqai 2023, але він і найдорожчий.

Плюси Nissan Qashqai e-Power:

мала витрата палива;

хороша динаміка;

якісне оздоблення салону;

багате оснащення.

Мінуси Nissan Qashqai e-Power:

висока ціна;

гібрид доступний тільки з переднім приводом.

Технічні характеристики Nissan Qashqai e-Power