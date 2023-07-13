880 сил і запас ходу 600 км: конкурента Tesla Model S від Volvo показали до прем'єри (фото)

Великий ліфтбек Polestar 5 стане флагманом шведської марки. Найбільш "далекобійна" версія моделі зможе проїхати понад 600 км без підзарядки.

Опубліковано офіційні фото Polestar 5. Флагманська модель від електричного бренду Volvo надійде у виробництво з 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт шведського автовиробника.

У авто стрімкий силует Фото: Polestar

Новий Polestar 5 — серійна версія концепт-кара Precept 2020 року. Це великий п'ятиметровий ліфтбек преміум-класу. Він стане конкурентом Tesla Model S, Audi e-tron GT, Porsche Taycan і Mercedes-Benz EQE.

На знімках показали передсерійний варіант моделі, хоча навряд чи за рік у її зовнішньому вигляді відбудуться радикальні зміни. У авто стрімкий силует з аркоподібним дахом, а в дизайні переважають грані. Передня частина виконана в дусі кросоверів Polestar 3 і Polestar 4.

Топовий Polestar 5 отримає 884-сильну установку Фото: Polestar

Саме з цими моделями електромобіль Polestar 5 ділить платформу. Поки що розсекречено тільки характеристики топової версії — вона отримає два мотори із сумарною віддачею 884 к. с. і 900 Нм. Запас ходу становитиме близько 600 км, а 800-вольтне електрообладнання дасть змогу заряджати електрокар Volvo в надшвидкому режимі.

У салоні за прикладом побратимів встановлять великий портретний тачскрін. Мультимедійна система Polestar буде створена на архітектурі Google.

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