MG виведуть на ринок два преміальні електромобілі з великим запасом ходу (фото)

У модельному ряду MG з'являться електричні седан і кросовер. Преміальні моделі зможуть проїхати понад 600 км без підзарядки.

Лінійку MG можуть поповнити одразу дві дорогі електричні моделі. Як стало відомо журналістам сайту Carexpert, британсько-китайська компанія готується вивести на ринок преміальні кросовер і седан.

У салоні IM LS7 встановили одразу кілька дисплеїв Фото: SAIC

Електромобілі вже продаються в Китаї під брендом IM, який належить концерну SAIC, як і MG. Експортувати їх будуть під британською маркою.

Електрокросовер IM LS7 досягає 5 м завдовжки і вирізняється елегантним обтічним дизайном. Модель запропонована в задньопривідній 340-сильній і повнопривідній 578-сильній версіях. У салоні встановили величезну кількість дисплеїв.

Седан IM L7 Фото: SAIC

Топовий варіант IM LS7 розганяється до 100 км/год за 4,5 с, а запас ходу становить від 625 до 660 км. Салон електрокара оздоблений шкірою Nappa. Ціна в Китаї стартує приблизно з $51 700.

Що стосується седана, то його модель точно не визначена. За даними журналістів Carexpert, це може бути IM F7 або L7. Обидва електрокари досягають 5 м у довжину, проте F7 коштує від $30 000, а L7 — від $55 000.

Електромобіль IM F7 Фото: SAIC

Новий IM F7 запропонований у версіях потужністю 340 і 578 к. с., як і кросовер LS7. Його запас ходу становить від 576 до 666 км. IM L7 же доступний тільки в 544-сильному виконанні і може проїхати 615 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що MG випустили недорогий електромобіль із запасом ходу 520 км.

Також ми писали, що в лінійці MG з'явився електрокар за $9800.