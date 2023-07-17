MG виведуть на ринок два преміальні електромобілі з великим запасом ходу (фото)
У модельному ряду MG з'являться електричні седан і кросовер. Преміальні моделі зможуть проїхати понад 600 км без підзарядки.
Лінійку MG можуть поповнити одразу дві дорогі електричні моделі. Як стало відомо журналістам сайту Carexpert, британсько-китайська компанія готується вивести на ринок преміальні кросовер і седан.
Електромобілі вже продаються в Китаї під брендом IM, який належить концерну SAIC, як і MG. Експортувати їх будуть під британською маркою.
Електрокросовер IM LS7 досягає 5 м завдовжки і вирізняється елегантним обтічним дизайном. Модель запропонована в задньопривідній 340-сильній і повнопривідній 578-сильній версіях. У салоні встановили величезну кількість дисплеїв.
Топовий варіант IM LS7 розганяється до 100 км/год за 4,5 с, а запас ходу становить від 625 до 660 км. Салон електрокара оздоблений шкірою Nappa. Ціна в Китаї стартує приблизно з $51 700.
Що стосується седана, то його модель точно не визначена. За даними журналістів Carexpert, це може бути IM F7 або L7. Обидва електрокари досягають 5 м у довжину, проте F7 коштує від $30 000, а L7 — від $55 000.
Новий IM F7 запропонований у версіях потужністю 340 і 578 к. с., як і кросовер LS7. Його запас ходу становить від 576 до 666 км. IM L7 же доступний тільки в 544-сильному виконанні і може проїхати 615 км без підзарядки.
Раніше Фокус повідомляв, що MG випустили недорогий електромобіль із запасом ходу 520 км.
Також ми писали, що в лінійці MG з'явився електрокар за $9800.