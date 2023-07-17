General Motors готують новий бюджетний електрокар вартістю менш ніж $10 000 (фото)

Компактний Wuling HongGuang Mini EV отримає більшого та просторішого побратима. Він буде оснащений 41-сильним мотором, а його ціна складе не більш ніж 10 000 доларів.

В інтернет потрапили фото нового електромобіля Wuling. Компактний міський хетчбек дебютує до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Над моделлю працюють фахівці General Motors, адже американський концерн є співвласником (разом із китайським SAIC) бренду Wuling. Марка спеціалізується на бюджетних електромобілях, а її основна модель Wuling HongGuang Mini EV є найпопулярнішим електрокаром у Китаї.

Електрокар коштуватиме менш інж 10 000 доларів Фото: autohome.com.cn

Саме електромобіль Wuling Mini EV і став основою для нової моделі. Схожість двох авто помітно в профіль, однак у новинки інші передня та задня частини з плавнішим дизайном. Замінено фари, ліхтарі та бампери.

Крім того, новий Wuling дещо більший. Поки що невідомо, чи стане він окремою моделлю або ж буде подовженою версією Wuling HongGuang Mini EV.

Габарити електрокара Wuling:

довжина — 3064 мм;

ширина — 1493 мм;

висота — 1614 мм;

колісна база — 2010 мм.

Хетчбек отримає 41-сильний мотор Фото: autohome.com.cn

Китайський електромобіль Wuling оснащений потужнішим мотором на 41 к.с., але максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на 100 км/год. Запас ходу електрокара поки що невідомий — вочевидь хетчбек отримає батареї на 13,8, 17,6 і 26 кВт∙год від стандартного Wuling HongGuang Mini EV. Ціна Wuling також поки що не називається, проте вона точно не перевищить 10 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors почали виробництво недорогого конкурента Tesla Model Y.

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