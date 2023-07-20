Lexus готує великий сімейний електрокросовер із запасом ходу понад 450 км (фото)

Кросовер Lexus TZ стане найбільшим електромобілем марки. Модель запропонують у двох версіях потужністю понад 300 к. с.

У лінійці Lexus з'явиться великий електричний кросовер TZ. Презентація нової моделі відбудеться у 2024 або 2025 році. Про це повідомляє сайт Carbuzz.

Як стало відомо журналістам, Lexus оформив права на назву TZ450e у британському патентному офісі, а в європейському патентному бюро зареєстрували індекс TZ550e.

Довжина авто становитиме близько 5 метрів Фото: Lexus

Новий Lexus TZ стане електричною альтернативою сімейному кросоверу TX. П'ятиметрову модель запропонують із трьома рядами сидінь — на 6 або 7 місць.

Раніше в Toyota показали прототип Lexus TZ — він стане однією з 10 електричних моделей, які японський концерн презентує до 2026 року.

Електрокар Lexus запропонують у двох версіях за потужністю Фото: Lexus

Електромобіль виконаний у типовому для японської марки гранчастому стилі й дуже нагадує молодшого брата Lexus RZ. У нього виражений "ніс", тоненькі діодні фари та висувні дверні ручки.

Саме в Lexus RZ (а також Toyota bZ4X) для нової моделі запозичать платформу e-TNGA. Очікується, що початкова версія TZ450e отримає ту саму 308-сильну установку, що й Lexus RZ450e, а ось варіант TZ550e буде потужнішим. Запас ходу становитиме щонайменше 450 км.

Раніше Фокус розповідав про новий Lexus GX 2024, який кардинально змінився.

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