Найоригінальніший електромобіль Honda знімуть із виробництва: названо причину

Honda e не змогла домогтися успіху на ринку — компактний хетчбек не користується попитом. Його нішу займе електрокросовер Honda e:Ny1.

Електромобіль Honda e незабаром припинять випускати і нове покоління компактної моделі не планується. Про це заявила керівник британського представництва Honda Ребекка Адамсон у коментарі виданню Autocar.

За її словами, Honda робитиме ставку на електрокросовери, адже вони користуються великим попитом. Компактних міських електрокарів у лінійці марки не буде.

Кросовер e:Ny1 замінить Honda e на європейському ринку Фото: Honda

Великі надії на європейському ринку покладають на компактний електрокросовер Honda e:Ny1, який надійде в продаж під кінець року. Він компактний і відносно недорогий, а його запас ходу перевищує 400 км.

До того ж, електромобіль Honda e з моменту дебюту в 2019 році так і не домігся успіху на ринку. Оригінальну модель у ретростилі створювали насамперед для Європи, проте там найкращим результатом стали 4000 проданих авто у 2020 році.

Нова Honda e виявилася занадто дорогою. Електрокар коштує від 39 900 євро і при цьому здатен проїхати лише 222 км без підзарядки. За схожою ціною в Європі можна придбати більші Volkswagen ID.3, Peugeot e-2008 або Opel Mokka Electric з набагато більшим запасом ходу.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda і General Motors спільно розробляють преміальний електрокросовер.

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