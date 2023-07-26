Недорогий електромобіль Citroen вартістю менш ніж 25 000 євро показали на першому фото

Електромобіль Citroen e-C3 — компактна та недорога міська модель. У базовій версії її запас ходу становитиме близько 300 км.

В інтернет потрапило перше фото нового Citroen e-C3. Бюджетний електромобіль презентують у жовтні, а його виробництво на підприємстві концерну Stellantis у Словаччині стартує в першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє сайт L'argus.

На фото можна помітити, що в хетчбека високий капот і тоненькі діодні фари в дусі концепт-кара Citroen Oli. Логотип марки отримав підсвічування. Не виключено, що в дизайні з'являться позашляхові риси — на це натякають неофіційні рендери моделі.

Неофіційний рендер Citroen e-C3 Фото: Avarvarii

Новий Citroen e-C3 2024 — компактна міська модель довжиною близько 4 метрів. Він коштуватиме приблизно 23-25 тисяч євро в базовій версії, тобто його конкурентами стануть нові Renault 5 і Volkswagen ID.2. Також авто запропонують у лізинг за 100 євро за місяць.

Примітно, що раніше в Індії презентували електрокросовер Citroen eC3. Попри схожість назви, це зовсім інша модель, і поки що її в Європі продавати не планують.

За даними журналістів L'argus, електромобіль Citroen e-C3 запропонують у двох версіях. Початковий варіант отримає 82-сильний електромотор і батарею на 42 кВт∙год, а топовий — мотор на 109 к. с. і батарею ємністю 50 кВт∙год. Уже в базовій версії запас ходу становитиме близько 300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в електрокара Citroen Ami з'явиться потужніша заряджена версія.

Також ми писали, що Citroen показали сімейний кросовер із витратою пального менше 5 л/100 км.