Захист із турботою про екологію: BMW показали перший у світі броньований електрокар (фото)

Електромобіль BMW i7, як і його бензиновий побратим, захищений від бронебійних куль калібру 7,62 мм і вибуху гранат під днищем. Шини дають змогу їхати зі швидкістю 80 км/год у разі проколу.

Представницький седан BMW 7 Series отримав броньований варіант Protection. Разом із бензиновою версією захист отримав і електромобіль BMW i7 — це перший серійний електрокар із бронею. Презентація новинок відбудеться у вересні на автошоу в Мюнхені, а поки що їхні подробиці розкрили на офіційному сайті BMW.

Седан захищений за стандартом VR9 Фото: BMW

Нові BMW 7 Series і i7 Protection захищені за стандартом VR9, тобто витримують обстріл зі снайперської гвинтівки бронебійними кулями калібру 7,62 мм, а також вибух двох ручних гранат під днищем.

У салоні встановлено вигнутий дисплей Фото: BMW

Електромобіль BMW i7 Protection, як і стандартний седан, отримав броньовану капсулу в салоні та куленепробивне скло. Особливу увагу приділено захисту даху — він посилений, щоб врятувати від дронів, які скидають вибухівку.

Броньоване авто не втратило в розкоші Фото: BMW

20-дюймові шини Michelin дають змогу підтримувати швидкість 80 км/год при проколі. Серед опцій є системи очищення повітря і пожежогасіння, а також проблискові маячки і сирена.

Разом з тим, нові BMW 7 Series і i7 не втратили в комфорті. Їхній салон оздоблено шкірою, спереду встановлено вигнутий дисплей, а для задніх пасажирів доступний величезний телевізор. Комплектація охоплює холодильник, відеореєстратор, акустику з 28 динаміками, електроприводи сидінь, дверей і шторок.

Серед опцій є проблискові маячки Фото: BMW

Новий BMW i7 Protection оснащений стандартною силовою установкою потужністю 544 к. с. Він поважчав, тому час розгону до 100 км/год зріс до 9 с, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Обов'язковими є пневмопідвіска і керовані задні колеса.

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