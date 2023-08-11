Великий багажник і ціна $22 600: представлено новий седан Peugeot 508 (фото)

Седан Peugeot 508 L більший і просторіший за ліфтбек, але при цьому дешевший. Модель багато оснащена і отримала 211-сильний турбомотор.

У Китаї презентовано седан Peugeot 508 L 2023. Подовжена чотиридверна версія моделі D-класу надходить у продаж за ціною від 22 600 до 28 700 доларів. Про це повідомляється на сайті французького автовиробника.

У седана змінено передню частину Фото: Stellantis

Седан Peugeot 508 L випускається в Китаї на підприємстві Dongfeng-Peugeot. Він пройшов оновлення слідом за стандартним п'ятидверним ліфтбеком і є більш доступним аналогом моделі DS 9. Відрізнити нову модель можна за широкою решіткою радіатора, тоненькими діодними фарами і зміненим візерунком ліхтарів.

У салоні збільшено тачскрін

Салон Peugeot 508 L практично не змінився — седан тільки отримав поліпшену мультимедійну систему з великим 10-дюймовим тачскріном. Примітно, що новий селектор КПП, як у ліфтбека, тут не встановлено.

Седан Peugeot 508 L дещо більший за п'ятидверну версію, тому просторіший усередині і має місткий 513-літровий багажник.

Седан багато оснащений Фото: Stellantis

Розміри Peugeot 508 L 2023:

довжина — 4870 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1455 мм;

колісна база — 2848 мм.

Новий Peugeot 508 L дешевший за ліфтбек, але йому доступні такі самі опції. Седан можна оснастити панорамним дахом, системою нічного бачення, трьохзонним клімат-контролем, сенсорним електроприводом кришки багажника або адаптивним круїз-контролем.

Кришка багажника отримала сенсорний електропривод Фото: Stellantis

Від базового 1,6-літрового турбомоторам відмовилися, тому тепер для Peugeot 508 L 2023 доступний лише один двигун — 1,8-літрова 211-сильна турбочетвірка. У парі з нею працює 8-ступінчастий автомат.

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