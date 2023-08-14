Брутальний конкурент Hummer: Dongfeng показав 1000-сильний електропозашляховик (фото)
Новий Dongfeng Mengshi 917 отримав чотири електромотори потужністю понад 1000 к.с. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,2 с і може їздити боком.
Опубліковано офіційні фото Dongfeng Mengshi 917. Брутальний електричний позашляховик незабаром надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Dongfeng Mengshi 917 — китайський конкурент електричного Hummer. У нього агресивний рубаний дизайн із високим капотом, масивними бамперами, розширеними крилами та вертикальними задніми стійками даху.
Розміри Dongfeng Mengshi 917:
- довжина — 4987 мм;
- ширина — 2080 мм;
- висота — 1935 мм;
- колісна база — 2950 мм.
Салон Dongfeng Mengshi 917 оздоблений шкірою та деревом, а передні сидіння отримали електропривод. Дверні ручки нагадують рукоятки пістолетів, а важіль КПП схожий на ручку керування катером. На передній панелі встановлено три великі дисплеї.
Електромобіль Dongfeng Mengshi 917 оснащений чотирма моторами із сумарною віддачею 1088 к.с. і 1400 Н∙м. Важкий позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,2 с і розвиває 195 км/год.
Велика батарея на 142,7 кВт∙год дає змогу проїхати 505 км без підзарядки. Пізніше також з'явиться 816-сильний гібрид Dongfeng Mengshi 917 із бензиновим мотор-генератором: його запас ходу сягне 800 км.
Китайський позашляховик отримав повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а також пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Кути в'їзду і з'їзду становлять 31°. Зокрема, передбачено повнокероване шасі, що дає змогу їздити боком.
Ціна Dongfeng Mengshi 917 становитиме 1,6 мільйона юанів ($220 000). Гібрид буде трохи дешевшим — близько $95-100 тисяч. Пізніше до позашляховика приєднається пікап.
Раніше Фокус повідомляв, що Dongfeng і Peugeot презентували новий седан 508 зі свіжим дизайном.
Також ми писали, що в Китаї показали недорогу альтернативу Toyota Land Cruiser за $18 000.