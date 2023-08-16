Перший електричний пікап Toyota помітили на дорогах до презентації (фото)
Електромобіль Toyota Hilux можуть представити вже в нинішньому році. Пікап відрізняється від дизельної версії дизайном передньої частини.
В австралійському місті Фрімантл помітили дуже незвичайний Toyota Hilux. Пікап є електричним. Його фото опублікувала на своїй сторінці у Twitter Австралійська асоціація електромобілів (AEVA).
Електромобіль Toyota Hilux торік демонстрували в статусі концепт-кара на автошоу в Таїланді. Пікап презентував сам СЕО японського концерну Акіо Тойода і заявив, що над серійною моделлю вже працюють інженери з Японії і Таїланду. Не виключено, що прототип відправили до Австралії на випробування в пустелі або на кар'єрах гірничодобувних підприємств.
В основі електрокара лежить дводверний пікап Toyota Hilux з довгим вантажним кузовом. Його видають заглушка на місці решітки радіатора, дещо змінений бампер і зарядне гніздо на лівому передньому крилі, в іншому електромобіль Toyota нічим не відрізняється від стандартної дизельної версії.
За планом Toyota електрокар Hilux стане однією з "зелених" моделей, представлених до 2026 року. Очікується, що його офіційна презентація відбудеться під кінець нинішнього року. Характеристики Toyota Hilux з електромотором поки що тримають у секреті.
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