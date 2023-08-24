Fiat 500 перетворили на найнезвичайніший фургон з морозивом у світі (фото)

Fiat 500e Gelateria Edition сильно відрізняється від стандартного електромобіля. Автомобіль розвозитиме морозиво вулицями Лондона.

У Британії електрокар Fiat 500e перетворили на незвичайний фургон із морозивом. Він розроблений у відповідь на створення зон чистого повітря у великих містах країни. Про це повідомили на сайті Autocar.

У лондонських районах Камден, Грінвіч і Вестмінстер заборонили використання фургонів з морозивом з двигунами внутрішнього згоряння. У спеку без них стає набагато гірше.

Багато фургонів з морозивом є застарілими комерційними автомобілями з дизельними двигунами. Тому в Fiat вирішили створити більш екологічний транспорт.

"Хоч Fiat 500e Gelateria Edition і створений в єдиному екземплярі, він демонструє універсальність екологічного автомобіля в міських умовах", — сказав керівник Fiat у Великій Британії Дем'єн Даллі.

Fiat 500e Gelateria Edition відрізняється відсутністю задніх сидінь. Замість них встановлено морозильні камери з батарейним живленням. Кузов авто пофарбований у синьо-білий колір із декоративними смугами.

Замість задніх сидінь розміщені морозильні камери Фото: Fiat

Також жорсткий дах електромобіля замінили на навіс. На передніх крилах є бронзовий логотип "Gelateria".

За спиною водія знаходяться відсіки з морозивом Фото: Fiat

Ще однією особливістю Fiat 500e Gelateria Edition є унікальний звук, який натхненний "оперними звуками Італії". Він створений для залучення клієнтів.

За словами Fiat, електромобіль здатний обслуговувати по 300 осіб на день. У майбутньому це унікальне авто планують показати в дії на вулицях Лондона.

Fiat 500e Gelateria Edition здатний обслуговувати по 300 осіб на день Фото: Fiat

Раніше Фокус розповів, що новий Fiat 500e отримав заряджену версію від Abarth.