ДТП на $2 мільйони: в аварію потрапив автовоз з ексклюзивними суперкарами (фото, відео)
Автовоз із 10 суперкарами потрапив в аварію на трасі в британському графстві Кент. У ДТП ніхто не постраждав, але машини зазнали серйозних пошкоджень.
У Великій Британії сталася дуже дорога ДТП. На трасі А20 перекинувся автовоз, який транспортував дорогі суперкари. Про це пише видання The Sun.
Аварія сталася в графстві Кент поблизу міста Фарнінгем увечері 23 серпня. Автовоз завалився на бік під час виконання маневру. На щастя, водій вантажівки не постраждав.
Автомобілі, навпаки, зазнали серйозних пошкоджень. Деякі автівки викинуло з автовозу і вони перекинулися, інші — зазнали пошкоджень під час падіння. Після аварії поліції довелося перекрити трасу на кілька годин, щоб розчистити її.
Загалом пошкоджено 10 авто. Найдорожчий суперкар на автовозі — Aston Martin Vanquish Zagato вартістю 750 000 фунтів стерлінгів ($950 000). Недешевими є також Lamborghini Aventador і Mercedes-AMG GTR Black Series.
Крім того, пошкоджень зазнали два Ferrari F430 Spider, Audi R8, Bentley Continental GT Speed, Nissan GT-R, Jaguar F-Type і BMW M3. Сумарна вартість авто перевищує 2 мільйони доларів.
Раніше Фокус розповідав, що у Великій Британії розбили ексклюзивний Pagani за $11 мільйонів, побудований спеціально для семиразового чемпіона "Формули-1" Льюїса Хемілтона.
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