Кардинальні зміни: Chevrolet Corvette стане електромобілем

Електромобіль Chevrolet Corvette отримає силову установку потужністю близько 1000 к. с. Його максимальна швидкість перевищить 320 км/год.

На культовий Chevrolet Corvette чекає посилена електрифікація. До гібридної версії моделі незабаром приєднається й електромобіль. Про це повідомляє сайт Topspeed.

Електрокар Chevrolet Corvette можуть презентувати в середині або наприкінці 2024 року, а його продажі стартують на початку 2025 року. В його основі лежатиме нинішній Corvette C8 Stingray.

Очікується, що електромобіль Chevrolet Corvette побудують на архітектурі General Motors Ultium, як новий Cadillac Escalade EQ. Він отримає три або чотири мотори сумарною віддачею близько 1000 к. с., тобто він стане найпотужнішою версією моделі за всю її історію.

Розгін до 100 км/год займе близько 2-2,5 секунд, а максимальна швидкість перевищить 320 км/год. Запас ходу становитиме близько 480-560 км.

Зате відомо, що електричний Corvette буде відчутно дорожчим за бензинову версію. Нагадаємо, що зараз ціна Chevrolet Corvette C8 Stingray стартує з 62 200 доларів, а заряджений варіант Z06 і гібрид E-Ray коштують в районі 100 000 доларів. Втім, модель буде значно дешевшою, ніж Rimac Nevera і Tesla Roadster.

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