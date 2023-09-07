Міні-Outback: презентовано новий позашляховий універсал Subaru на базі Impreza (фото, відео)

Універсал Subaru Levorg Layback отримав позашляхові шини і пластиковий обвіс, а його кліренс зріс до 200 мм. Модель запропонують з опозитними турбомоторами потужністю до 260 к. с.

Лінійку Subaru Levorg 2024 року поповнить нова версія підвищеної прохідності Layback. Позашляховий універсал на базі Impreza надійде в продаж у Японії до кінця року. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Subaru.

Кліренс універсала зріс до 200 мм Фото: Subaru

Новинку позиціонують як молодшого брата універсала Subaru Outback. Рецепт створення позашляхової версії такий самий: Subaru Levorg Layback отримав пластиковий захисний обвіс і 18-дюймові всесезонні шини, а його кліренс збільшено зі 130 до 200 мм. Крім того, дещо змінено решітку радіатора.

Салон Subaru Levorg Layback відрізняється лише зміненим оздобленням. Позашляховий універсал Subaru також отримав вдосконалений комплекс безпеки EyeSight і 11,6-дюймовий портретний тачскрін у базовій версії та потужну акустику Harman Kardon за доплату.

В салоні змінене оздоблення Фото: Subaru

Новий Subaru Levorg Layback запропонують з опозитними бензиновими турбомоторами об'ємом 1,8 л (177 к. с.) і 2,4 л (260 к. с.). Обидві версії отримають безступінчатий варіатор і фірмовий постійний повний привід.

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