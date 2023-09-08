Автопілот і швидка зарядка: розкрито подробиці електрокара Volkswagen Golf 9 (фото)

Новий Volkswagen Golf 9 збереже знайомий дизайн і за габаритами буде порівнянний з нинішньою моделлю. Розробники стверджують, що ціна електромобіля залишиться на рівні бензинових Golf 8.

З'явилася свіжа інформація про новий Volkswagen Golf 9. Наступне покоління хетчбека, як відомо, стане електричним. Його подробиці розкрив британському виданню Autocar СЕО Volkswagen Томас Шефер.

Вперше інформацію про електромобіль Volkswagen Golf Томас Шефер озвучив рік тому. Тепер же він вирішив дати більше інформації про модель.

Хетчбек збереже знайомий дизайн Фото: Autocar

Новий Volkswagen Golf 9 презентують тільки у 2028 році, тобто нинішнє покоління моделі ще досить довго буде на конвеєрі (незабаром хетчбек оновлять). Найімовірніше, хетчбек назвуть Volkswagen ID.Golf.

Дизайн VW Golf 9 Томас Шефер характеризує як еволюційний, тобто великих змін у зовнішності не буде. Розміри також залишаться на колишньому рівні — це дасть змогу хетчбеку зайняти нішу між Volkswagen ID.2 і ID.3.

На відміну від сучасних Volkswagen ID, Golf буде побудований не на платформі МЕВ, а на більш сучасній архітектурі SSP. У неї є низка переваг — наприклад, вона підтримує автопілот четвертого рівня і Volkswagen Golf 9 напевно його отримає.

Volkswagen Golf GTI і R залишаться в лінійці Фото: Autocar

На додачу, платформа SSP передбачає використання 800-вольтних силових установок. Їхня перевага — швидка зарядка потужністю до 175 кВт. Поповнити заряд батареї на 80% можна буде всього за 12 хвилин.

Самі батареї також будуть інноваційними. Їх планують здешевити приблизно на 30%, тобто новий Volkswagen Golf 9 буде порівнянний за ціною з попередником.

Крім того, Томас Шефер повідомив, що у 2029 році з'явиться спортивний Volkswagen Golf R. Залишиться в лінійці і Golf GTI — СЕО Volkswagen вважає, що було б божевіллям відмовитися від знаменитих заряджених версій.

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