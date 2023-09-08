Брутальний дизайн і заводське ГБО: у Кореї створили недорогий кросовер-фургон (фото)

Кросовер KG Mobility/SsangYong Torres отримав вантажну версію з просторим багажником. Модель доступна з переднім або повним приводом.

Південнокорейська компанія KG Mobility, раніше відома, як SsangYong, презентувала оригінальну комерційну модель Torres Van. Автомобіль поєднує в собі риси кросовера і фургона. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Вантажопідйомність авто становить 300 кг Фото: SsangYong

В основі автомобіля лежить стандартний кросовер KG Mobility/SsangYong Torres. Подібні версії — не рідкість у Європі: існують вантажні Duster, Suzuki Jimny і навіть електрокросовер Dacia Spring. Ціна фургона стартує з 19 700 доларів.

Візуально вантажний варіант практично нічим не відрізняється від звичайного Torres. У нього брутальний незграбний дизайн із високим капотом і розширеними крилами. Хіба що задні вікна замінені непрозорими пластиковими панелями, а на бічних — з'явилися решітки.

Об'єм багажника — 1843 л Фото: SsangYong

У салоні KG Mobility Torres Van зняли другий ряд крісел, а передні сидіння відокремили перегородкою. Вийшов відсік об'ємом 1843 л, в якому можна перевозити вантажі масою до 300 кг.

Новий KG Mobility Torres Van запропоновано з 1,5-літровим турбомотором, що розвиває 170 к.с. на бензині і 165 к.с. — із заводським ГБО. Також не виключено, що незабаром з'явиться 204-сильна електрична версія, адже у звичайного кросовера вона є. Привід може бути переднім або повним.

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