Найменший кросовер Alfa Romeo розсекретили до прем'єри (фото)
Компактний кросовер Alfa Romeo стане наступником хетчбека Mi.To. Модель запропонують у гібридній і електричній версіях.
В інтернет потрапили зображення нового компактного кросовера Alfa Romeo розміром менше, ніж модель Tonale. Його продажі в Європі стартують у другій половині 2024 року. Про це повідомляє сайт L'Argus.
Новий кросовер Alfa Romeo, найімовірніше, назвуть Junior, як спортивні моделі 60-х років. Модель завдовжки близько 4,1-4,2 м стане наступником хетчбека Mi.To й кине виклик Nissan Juke, Renault Captur і Volkswagen T-Cross.
Судячи із зображень, нова Alfa Romeo Junior вирізняється елегантним дизайном із плавними лініями кузова. Фірмовий "дзьоб" решітки радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ручки задніх дверцят заховані в стійках даху.
Салон Alfa Romeo не показали, опублікували лише зображення віртуального щитка приладів. Зате стали відомі характеристики моделі.
Компактний кросовер Alfa Romeo побудують на платформі Stellantis CMP, тобто він буде близьким родичем Fiat 600, Jeep Avenger, DS 3 і Opel Mokka. У них же запозичать і силові установки для моделі.
Базовим стане 136-сильний гібрид Alfa Romeo Junior із 1,2-літровим бензиновим турбомотором і 48-вольтною "м'якою" установкою. Також запропонують електромобіль потужністю 156 к. с. із батареєю на 54 кВт∙год і запасом ходу 384 км.
Примітно, що кросовер — не перший електромобіль Alfa Romeo. Річ у тім, що електричну версію отримає нещодавно представлений суперкар Alfa Romeo 33 Stradale.
Також Фокус повідомляв, що Alfa Romeo готує конкурента Tesla Model Y.