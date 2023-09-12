В Україні з'явився потужний британський конкурент Tesla Model X із запасом ходу 650 км (фото)

Електричний кросовер Lotus Eletre пропонують у версіях на 612 і 905 к. с. Потужніший варіант здатний розігнатися до 100 км/год лише за 2,95 с.

В Україну привезли новий Lotus Eletre. Перший кросовер в історії британської марки є однією з найпотужніших моделей у своєму класі. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting.

Електрокар коштує від 120 000 доларів Фото: Lotus

Кросовер Lotus Eletre — перший масовий електрокар бренду і перша його модель, виробництво якої налагодили в Китаї. Саме з цієї країни неофіційно ввезли авто. Купити електромобіль Lotus в Україні можна за ціною 120-150 тис. доларів, тобто його конкурентами є Tesla Model X і Mercedes EQS SUV.

Електромобіль Lotus Eletre також є найбільшою моделлю в історії марки — досягає 5105 м у довжину при колісній базі 3019 мм і важить 2,5 тонни. У нього оригінальний дизайн із вираженим "носом", широкою решіткою радіатора і тоненькими діодними фарами.

Пасажиру передбачено окремий дисплей Фото: Lotus

Незважаючи на величезні розміри, у салоні Lotus Eletre 2023 тільки два ряди сидінь — доступні версії на 4 і 5 місць. На передній панелі встановлено окремі дисплеї для водія і пасажира, а також великий центральний тачскрін.

Комплектація Lotus Eletre багата — чотирьохзонний клімат-контроль, пневмопідвіска, електропакет, керовані задні колеса, 22-дюймові диски. В оздобленні поєднуються шкіра, алькантара і карбон.

Запропоновано версії моделі на 4 і 5 місць Фото: Lotus

В Україну приїхав електрокросовер Lotus Eletre у 612-сильній версії та з батареєю ємністю 112 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і проїхати 650 км без підзарядки. Також існує потужніший Lotus Eletre R на 905 к. с. з розгоном до сотні за 2,95 с.

До речі, у Eletre нещодавно з'явився побратим — седан Lotus Emeya з такими ж силовими установками.

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