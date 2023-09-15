В Україні з'явилися новітні спорткари Chevrolet Corvette Stingray (фото)

Новий Chevrolet Corvette C8 — один із найдоступніших середньомоторних спорткарів. Уже в базовій версії авто оснащене 6,2-літровим 495-сильним V8.

На українських дорогах з'являються нові Chevrolet Corvette восьмого покоління. У нашій країні за останній час помічено вже кілька таких авто. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Зовсім недавно новий Chevrolet Corvette C8 Stingray сфотографували в Києві. Тепер же ці спорткари засвітилися і в інших містах України.

Кабріолет Chevrolet Corvette помітили в Харкові

Зокрема купе Chevrolet Corvette сфотографували в Запоріжжі, ще одне таке авто з'явилося в Харкові, причому в кузові кабріолет з жорстким дахом, що складається.

Популярність моделі можна пояснити її масовістю та відносною доступністю. Новий Chevrolet Corvette Stingray — один із найдешевших середньомоторних спорткарів на ринку — його ціна стартує з 66 300 доларів. Не виключено, що деякі Chevrolet Corvette в Україні є уживаними або так званими "битками" зі США.

Ще один Chevrolet Corvette сфотографували в Запоріжжі

За свої гроші Chevrolet Corvette C8 доволі швидкий. Навіть базова версія оснащена 6,2-літровим 495-сильним V8 і 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 312 км/год.

Більшість моделей з аналогічними характеристиками в рази дорожчі. Крім того, є і заряджені версії Chevrolet Corvette потужністю до 670 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили дуже рідкісний і потужний седан Mercedes Brabus.

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