В Україні з'явився новітній конкурент Tesla Cybertruck від Ford (фото)

Пікап Ford F-150 Lightning запропоновано у версіях потужністю 452 і 580 к.с. Запас ходу електромобіля може досягати 510 км.

В Україну почали приганяти нові Ford F-150 Lightning. Один такий електропікап уже сфотографували в Києві. Знімки опублікувало видання "Автоцентр".

Електричний пікап Ford F-150 Lightning випускають із 2022 року і продають за ціною від $40 000 у США. Він є одним з основних конкурентів нового Tesla Cybertruck.

Електропікап можна впізнати за зміненою передньою частиною Фото: autocentre.ua

Утім, на відміну від Tesla, у Ford обрали консервативний підхід і зробили електрокар максимально схожим на бензинові F-150. Його видає тільки інша передня частина.

Електромобіль Ford F-150 Lightning пропонують виключно в чотиридверному виконанні. Пікап важить 2890 кг і має вантажопідйомність 1013 кг, також можна буксирувати 4,5-тонний причіп. У нього є величезний передній багажник.

Новий Ford F-150 Lightning запропонований у повнопривідних двомоторних версіях на 452 і 580 к. с. з однаковим крутильним моментом у 1051 Н∙м. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 4,5 с.

Запас ходу електрокара становить від 390 до 510 км Фото: autocentre.ua

Пікапи пропонують батареї ємністю 98 і 131 кВт∙год. Запас ходу становить 390 і 480-510 км, відповідно. Крім того, передбачена функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто електрообладнання або навіть цілий будинок.

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