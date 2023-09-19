Fiat презентував стильний гібридний кросовер за 20 000 євро (фото)

Кросовер Fiat 600 отримав 1,2-літровий бензиновий турбомотор із "м'якою" гібридною установкою. Він здатний пересуватися на електротязі.

Лінійку новітнього кросовера Fiat 600 2024 розширено. До електромобіля приєдналася гібридна модифікація. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Новий Fiat 600 Hybrid отримав гібридну установку від споріднених Jeep Avenger і Peugeot 3008. Він оснащений 1,2-літровим трициліндровим бензиновим бензиновим турбомотором потужністю 100 к.с. і 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою на 29 к.с. Також встановлена 6-ступінчаста КПП з двома зчепленнями.

У салоні змінено віртуальну панель приладів Фото: Stellantis

Кросовер Fiat 600 Hybrid здатний розігнатися до 100 км/год за 11 с і проїхати 1 км на електротязі зі швидкістю до 30 км/год. Крім того, гібридна установка дає змогу знизити викиди СО2 на 15%.

Візуально гібрид Fiat 600 нічим не відрізняється від електричної модифікації, а в салоні змінили лише віртуальну панель приладів. У нової версії дещо більший багажник — 385 л.

Гібридний кросовер Fiat 600 випускатимуть разом з електричною версією на підприємстві в польському місті Тихи. Ціна авто стартує з 19 950 євро тоді, як електрокар коштує від 35 950 євро.

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