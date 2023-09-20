Стильний конкурент Nissan Leaf від Peugeot надійшов у продаж: комплектації та ціни (фото)

Електромобіль Peugeot e-308 складе конкуренцію Volkswagen ID.3 і Nissan Leaf. Новинка доступна в трьох комплектаціях за ціною від 45 588 доларів.

У Європі надійшов у продаж новий електромобіль Peugeot e-308. Новинка отримала стильний дизайн і великий запас ходу на одному заряді. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Peugeot e-308 заснований на моделі з ДВЗ, але пропонує електричну силову установку. Порт для зарядки розташований на тому самому місці, що і люк бензобака в бензиновій версії.

Ззаду знаходиться порт для зарядки Фото: Peugeot

Усі комплектації оснащені 18-дюймовими легкосплавними колісними дисками, тонованим заднім склом, хромованою решіткою радіатора і глянсовою чорною задньою панеллю. Топові версії пропонують 3D-навігацію Connected, розпізнавання голосових команд, камеру заднього виду і просунуті системи безпеки.

Peugeot e-308 доступний у кузовах хетчбек і універсал. На вибір запропоновано сім кольорів кузова: чорний, білий, асфальтовий, зелений, сріблястий, червоний і блакитний.

Комплектації Peugeot e-308:

Allure — від 45 588 доларів;

GT — від 48 157 доларів;

First Edition — від 47 975 доларів.

Топова версія First Edition вирізняється наявністю логотипів Peugeot на підлокітниках і внутрішнім оздобленням із тканини Belomka Evo Tri-Material Blue та алькантари Mistral. У список оснащення входять порти USB-C для зарядки гаджетів, підігрів рульового колеса і передніх сидінь, а також 10-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі встановлено 10-дюймовий мультимедійний дисплей Фото: Peugeot

Peugeot e-308 оснащений електромотором потужністю 156 к.с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 54 кВт⋅год.

Підтримується швидка зарядка потужністю 100 кВт. Вона дає змогу поповнити запас батареї з 20% до 80% лише за 28 хвилин. Запас ходу становить 410 км (GT і First Edition) або 414 км (Allure) на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що Peugeot 5008 третього покоління помітили на дорогах під час тестів.