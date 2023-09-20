На ринок виходить недорогий корейський електрокросовер із багатою комплектацією (фото)
KG Mobility Torres EVX отримав 207-сильний мотор, а його запас ходу перевищує 400 км. У кросовера великий багажник і багата комплектація.
Компанія KG Mobility (раніше відома як SsangYong) почала виробництво електричної версії кросовера Torres. На батьківщині, в Південній Кореї, він уже доступний для замовлення за ціною від 47,5 млн вон ($35 830), а незабаром з'явиться і в Європі. Подробиці моделі опублікували на сайті південнокорейського автовиробника.
Новий KG Mobility Torres EVX (саме так назвали електрокросовер) оснащений 207-сильним мотором на передній осі та батареєю від BYD ємністю 73,4 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 433 км.
Від бензинового побратима електромобіль SsangYong/KG Mobility Torres EVX відрізняється дизайном передньої частини — у нього відсутня решітка радіатора і з'явилася тоненька діодна оптика. Новий дизайн збільшив розміри авто.
Габарити KG Mobility Torres EVX:
- довжина — 4715 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1735 мм;
- колісна база — 2680 мм.
Салон кросовера також зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї, а ось тачскрін клімат-контролю прибрали. У електрокара величезний 839-літровий багажник.
Комплектація KG Mobility Torres EVX доволі багата — у "базі" є 8 подушок безпеки, 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх сидінь, обігрів керма, адаптивний круїз-контроль.
Топова версія додає шкіряний салон і підігрів задніх крісел. У всіх KG Mobility Torres EVX передбачені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та контролю "сліпих" зон.
Раніше Фокус повідомляв, що кросовер KG Mobility Torres EVX отримав вантажну версію.
Також ми писали, що в Китаї створили електричний кросовер за $18 000.