У Києві помітили новітній електрокросовер Nissan із запасом ходу 500 км (фото)

Електричний кросовер Nissan Ariya пропонують у версіях із переднім і повним приводом потужністю від 218 до 394 к. с. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 5,1 с.

У Києві сфотографували новий Nissan Ariya. Це один із перших таких електрокросоверів в Україні. Знімки електрокара опубліковано на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Nissan Ariya — перший електрокросовер японської марки. Він надійшов у продаж з кінця 2021 року і поки що не представлений в Україні, хоча в майбутньому має з'явитися на нашому ринку. Поки ж електромобілі Nissan завозять до нас неофіційно, і вони коштують в еквіваленті 35 000 — 50 000 доларів.

Електрокар доступний у версіях потужністю до 394 к. с. Фото: Topcars UA

Електрокросовер Nissan Ariya сягає 4,6 м завдовжки і вирізняється стрімким дизайном з аркоподібним дахом і високою віконною лінією. У нього тоненькі фари з вигнутими ходовими вогнями.

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Базова комплектація охоплює двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, навігацію, системи утримання в смузі та контролю "сліпих" зон.

Новий Nissan Ariya запропонований у передньопривідних версіях потужністю 218 і 242 к. с. і повнопривідних варіантах на 279, 306 і 394 к. с. Найпотужніша версія розганяється до 100 км/год за 5,1 с.

Електрокросовер Nissan Ariya оснащують батареями на 65 і 90 кВт∙год. Запас ходу становить від 340 до 500 км.

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