Покинуті легенди: в Японії просто на вулицях іржавіють рідкісні колекційні авто (відео)

В Японії часто кидають непотрібні авто просто на вулицях. Просто неба стоять справжні колекційні раритети.

Покинуті авто часто знаходять у старих гаражах чи сараях, проте в Японії їх можна зустріти просто на вулицях. Серед них — чимало цінних раритетних моделей. Фотограф Діно Дале Карбонаре вирішив показати раритети, які не один рік іржавіють просто неба.

Фотограф дуже багато подорожував Японією і захоплюється автомобілями, тож його завжди дивувало, що рідкісні автівки кидають просто на вулицях або на паркінгах. Деякі з них стоять там десятиліттями, хоча далеко не всі вони нічийні.

Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II Honda NSX BMW M3 E30 Ford RS200 Toyota MR2 Nissan Skyline 2000 GTX

Наприклад, дуже рідкісний ралійний Ford RS200 1985 року і седан BMW M5 E34 не їздили щонайменше з 2009 року, і їхній власник продовжує платити за парковку в Токіо. З'ясувалося, що він зараз не живе в місті, але не може забрати машини з собою.

Спортивну Toyota MR2 Діно Дале Карбонаре вперше побачив у Токіо 6-7 років тому і вона продовжує іржавіти просто неба. Власник авто не може його відремонтувати, але не хоче розлучатися з ним.

Дуже цінним вважається культовий Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II вартістю не менше 100 000 доларів. Також дорогими є Honda NSX першого покоління і BMW M3 E30.

Крім того, на парковках виявлено Nissan Skyline 2000 GTX 70-х і перший Lexus IS. А знаменита Mazda RX-7 іржавіє просто посеред поля.

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