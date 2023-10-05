Електромотор і заводське ГБО: найнезвичайнішу Honda CR-V помітили на дорогах (фото)

Кросовер Honda CR-V отримає електричну модифікацію. Її оснастять одночасно батареєю і водневими паливними комірками.

В Японії під час тестів сфотографували електричну версію Honda CR-V 2023. Кросовер можуть представити вже наприкінці нинішнього місяця на автосалоні Japan Mobility Show в Токіо. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Нова Honda CR-V отримала одразу дві гібридні версії, які вже продаються. Електрокар анонсували під час презентації моделі нинішнього покоління.

В електричної версії змінено передню частину Фото: BestCarWeb

На фото електромобіль Honda CR-V обклеєний камуфляжем, хоча видно, що в нього змінено передню частину — решітка радіатора набагато менша, натомість збільшено повітрозабірники в бампері.

На кузові видно написи Hydrogen ("Водень") — вони натякають на нестандартну силову установку авто. Річ у тім, що електричний кросовер Honda CR-V отримає водневі паливні комірки.

Електрокар оснастять невеликою акумуляторною батареєю, розрахованою на короткі поїздки містом. Для далеких подорожей призначені паливні елементи. Водневе ГБО дасть змогу долати великі відстані і не витрачати час на зарядку, адже заправка займає лічені хвилини.

Кросовер оснащений батареєю і водневими паливними комірками Фото: BestCarWeb

Слід зазначити, що саме Honda стоїть біля витоків розробки паливних осередків і ще 2007 року запустила у виробництво перше у світі водневе авто FCX Clarity.

Раніше Фокус розповідав, що нова Honda CR-V 2023 незабаром з'явиться в Україні.

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