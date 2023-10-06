Величезний багажник і 1000 сил: розкрито цікаві подробиці Tesla Cybertruck (відео)

Нова Tesla Cybertruck отримає пневмопідвіску зі змінним кліренсом і керовані задні колеса. Топова версія отримає силову установку потужністю понад 1000 к.с.

Електричний пікап Tesla Cybertruck все ближче до офіційної презентації. Серійну версію моделі покажуть уже найближчим часом, а поки розкрили її нові подробиці. Про авто розповіли блогери, які протестували електрокар.

Кліренс пікапа можна збільшити до 370 мм

Вони змогли випробувати топову версію Tesla Cybertruck Performance. Вона отримала тримоторну установку потужністю понад 1000 к. с. — як у Tesla Model S Plaid. Утім, 1000-вольтне обладнання запозичили не в нього, а у вантажівки Tesla Semi.

Пікап отримав двонаправлену зарядку, тобто може живити електроенергією різні прилади. Поліпшити маневреність покликані керовані задні колеса. Пневмопідвіска м'якша, ніж у інших Tesla, а також дає можливість збільшити кліренс до 370 мм.

Електромобіль Tesla Cybertruck отримає поліпшену мультимедійну систему і потужну бездротову зарядку для смартфонів. Важеля КПП немає — перемикання відбувається через тачскрін.

Скло між салоном і кузовом опускається. Задній борт і кришка-ролети оснащені електроприводом, причому керувати ними можна зі смартфона. Запасне колесо заховано під підлогою кузова. А ось висувної рампи, як у прототипу, не буде. Зате у Tesla Cybertruck доволі місткий передній багажник — туди вдалося залізти людині зростом 170 см.

Раніше Фокус повідомляв, що нова Tesla Cybertruck продемонструвала свої можливості з буксирування вантажів.

Також ми писали, що Tesla Cybertruck отримає поліцейську версію.