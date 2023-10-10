Двері як у Lamborghini і 1,9 с до сотні: на ринок виходить китайський суперкар (відео)
Спортивний електромобіль GAC Aion Hyper SSR оснащений 1224-сильною установкою. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 с і проїхати понад 500 км без підзарядки.
У Китаї почалося виробництво GAC Aion Hyper SSR. Електричний суперкар надходить у продаж за ціною від 1 286 000 юанів ($176 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
GAC Aion Hyper SSR — обтічний двомісний суперкар. У нього зсунутий вперед салон, виражений "ніс" і вигнуті фари. Двері піднімаються вгору, як у Lamborghini і McLaren. Ззаду встановлено висувне антикрило, що забезпечує 100 кг притискної сили.
Розміри GAC Aion Hyper SSR:
- довжина — 4 556 мм;
- ширина — 1 988 мм;
- висота — 1 230 мм;
- колісна база — 2 650 мм.
В оздобленні салону поєднуються шкіра і карбон. Кермо GAC Aion Hyper SSR приплющене, а показання приладів виведені на невеликий дисплей. На центральній панелі встановлено величезний 14,6-дюймовий тачскрін. Суперкар отримав спортивні сидіння з електроприводом і вентиляцією, камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль і 20-дюймові литі диски.
Китайський електромобіль оснащений повним приводом і чотирма моторами з сумарною віддачею 1225 к.с. і 1230 Нм. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 1,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год.
Акумуляторна батарея на 74,7 кВт∙год забезпечує запас ходу в 506 км. Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма.
Раніше Фокус повідомляв, що GAC показав великий кросовер із запасом ходу понад 1200 км.
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