Не такий як усі: найлегендарніший німецький спорткар святкує 60-річчя (фото)

Упродовж Porsche 911 залишився вірним задньомоторному компонуванню та опозитним двигунам, а його дизайн уже став класичним. У лінійці моделі присутні версії потужністю до 700 к. с.

Нинішньої осені своє 60-річчя відзначає легендарний Porsche 911. Це одна з найзнаменитіших і найнезвичайніших спортивних моделей усіх часів. Фокус розповість історію культового авто.

Перший Porsche 911 представили в 1963 році Фото: RM Sotheby's

У спортивних моделях двигун розташований або спереду, або по центру, але інженери Porsche не побоялися зруйнувати стереотипи і створити задньомоторний автомобіль.

Задньомоторне компонування стало візитною карткою моделі Фото: Porsche

Розробку моделі почали наприкінці 50-х років під керівництвом Фердинанда-Олександра Порше — онука засновника марки Фердинанда Порше-старшого. Спорткар створювали як наступника Porsche 356, який, зі свого боку, був створений на базі задньомоторного Volkswagen Beetle.

Porsche 911 Targa 1967 року Фото: Porsche

Новинку представили у вересні 1963 року на Франкфуртському автошоу під назвою Porsche 901, але з'ясувалося, що авторські права на цей індекс оформили Peugeot, тому модель довелося терміново перейменувати на 911.

Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 року Фото: RM Sotheby's

Незвичайною виявилася не тільки компоновка авто, а й його дизайн — великі круглі фари, низький капот, вигнута лінія даху. Згодом ці риси стали візитною карткою Porsche 911.

Спочатку автомобіль обладнали 2,0-літровим опозитним шестициліндровим двигуном повітряного охолодження. Він розвивав 130 к. с. і давав змогу розвивати 200 км/год і розганятися до 100 км/год за 8,7 с.

Перший Porsche 911 Turbo 1975 року Фото: Porsche

Майже одразу за Porsche 911 вишикувалися черги. Незабаром до купе приєдналася версія Targa зі знімним дахом, з'явилися 2,4-літрові потужністю до 190 к. с. Грозою гоночних трас став полегшений 210-сильний Porsche 911 Carrera 2,7 RS.

Porsche 935 на базі 911 виграв 24-годинні перегони в Ле-Мані Фото: Porsche

Справжній переворот 1974 року здійснив Porsche 911 Turbo — перша у світі по-справжньому масова модель із турбонаддувом. Потужність 3,0-літрового мотора підняли спочатку до 260, а потім — і до 300 к. с. Розгін до 100 км/год займав лише 5,4 с, а максимальна швидкість становила 260 км/год.

Porsche 911 вигравав ралі "Париж-Дакар" Фото: Porsche

Хоча Porsche 911 було і за що критикувати. Через розташування двигуна ззаду страждала керованість автомобіля, що спричинило не одну сотню ДТП. Наприкінці 70-х 911 навіть хотіли зняти з виробництва.

Porsche 911 1995 року Фото: Porsche

Але в умілих руках автомобіль творив дива — він став королем керованого заносу. Porsche 911 здобули тисячі перемог у змаганнях, серед яких легендарні ралі Монте-Карло і "Париж-Дакар", 24-годинні перегони в Ле-Мані та Дайтоні.

Porsche 911 GT2 RS 2017 року Фото: Porsche

Протягом майже трьох десятиліть конструкція Porsche 911 не зазнала радикальних змін. Однак починаючи з 90-х років її почали активно вдосконалювати. З'явилися версії з повним приводом і автоматичною КПП, а від двигуна повітряного охолодження відмовилися.

Потужність деяких серійних модифікацій на кшталт Porsche 911 GT2 досягла 700 к. с., а максимальна швидкість більшості сучасних 911 перевищила 300 км/год.

Porsche 911 GT3 RS Фото: topgir.com.ua

Нині практично всі Porsche 911 перейшли на турбонаддув і навіть базова Carrera є 385-сильною. Втім, для поціновувачів залишили атмосферний варіант GT3. Лінійка моделі налічує понад десяток різних модифікацій, а незабаром має з'явитися ще й гібрид.

Porsche 911 Turbo 2020 року Фото: Porsche

Зараз у виробництві вже восьме покоління Porsche 911, а загальна кількість випущених за 60 років авто вже перевищила мільйон одиниць. Він довів свою життєздатність і став одним із найпопулярніших спорткарів у світі.

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