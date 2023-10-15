Розкіш за $420 000: в Україну привезли перший електромобіль Rolls-Royce (фото)

Електрокар Rolls-Royce Spectre прийшов на зміну купе Wraith. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і проїхати 515 км без підзарядки.

У нашу країну приїхав новітній Rolls-Royce Spectre. Це перший серійний електромобіль в історії британської марки. Фото Rolls-Royce в Україні з'явилися на сторінці supercars_ua в Instagram.

За дизайном купе схоже з попередником Wraith Фото: supercars_ua

Електромобіль Rolls-Royce Spectre коштує від 420 000 доларів. Утім, роздобути авто складно не тільки через високу ціну, а й через малий тираж і черги за моделлю на рік вперед.

Новий Rolls-Royce Spectre — 5,5-метрове туристичне купе, що прийшло на зміну моделі Wraith. Розкішна модель виконана в знайомому стилі британської марки — з довгим капотом, фірмовою хромованою решіткою радіатора і високою віконною лінією.

Запас ходу Rolls-Royce Spectre становить 515 км Фото: supercars_ua

Салон Rolls-Royce Spectre 2024 оздоблений дорогою шкірою і деревом. Підсвічування стелі імітує зоряне небо. З класичними деталями поєднуються сучасні дисплеї на передній панелі.

Салон Rolls-Royce Spectre оздоблений дорогою шкірою і деревом Фото: supercars_ua Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: supercars_ua

Перший електромобіль Rolls-Royce оснащений двома моторами сумарною потужністю 585 к. с. і 900 Н∙м. Електрокар масою майже в 3 тонни здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його запас ходу становить 515 км. Він отримав пневмопідвіску і активні стабілізатори.

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